كشف الدكتور عمرو حسن الحسني، استشاري وأستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، عن 10 عادات يومية قد تؤدي إلى آلام الظهر دون أن يلاحظها الكثيرون.

وأوضح "الحسني"، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، أن الجلوس لفترات طويلة بوضعية خاطئة يزيد الضغط على الفقرات ويقلل من تغذية العضلات، كما أن الانحناء للأمام أثناء استخدام الهاتف المحمول أو العمل يضاعف الحمل على الرقبة والظهر.

وأشار إلى أن حمل الأشياء الثقيلة بطريقة غير صحيحة يوجه الضغط إلى الظهر بدلًا من الساقين، ما قد يسبب شدًا عضليًا أو إصابات، فضلًا عن النوم بوضعيات خاطئة تؤدي إلى إجهاد مستمر لعضلات الظهر والاستيقاظ مع الشعور بالتصلب والألم.

وأضاف أن قلة الحركة وضعف عضلات البطن والظهر يقللان من دعم العمود الفقري، كما أن دفع الأشياء الثقيلة دون مساعدة قد يزيد من خطر الإصابة.

وتابع أن الجلوس على محفظة سميكة في الجيب الخلفي قد يؤدي إلى اعوجاج الظهر، كما أن ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة يسبب آلامًا ملحوظة، إلى جانب تأثير التدخين الذي يضعف الدورة الدموية ويؤثر سلبًا على صحة الظهر.

وأشار كذلك إلى أن الإفراط في تناول السكريات والنشويات يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، ما يضع عبئًا إضافيًا على الظهر ويزيد من احتمالات الشعور بالألم.

وأكد الدكتور عمرو الحسني أهمية الانتباه إلى هذه العادات اليومية، واتباع أسلوب حياة صحي لتجنب آلام الظهر والحفاظ على سلامة العمود الفقري.