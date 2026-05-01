صندوق التنمية الحضرية: ملتزمون بمواعيد التسليم

أكد صندوق التنمية الحضرية التزامه الكامل بتنفيذ وتسليم مشروعاته وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على حرصه الدائم على الحفاظ على حقوق العملاء والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن جميع التعاقدات المبرمة مع العملاء تتضمن جداول واضحة لمراحل التنفيذ والتسليم، يتم الالتزام بها تباعًا وفقًا لنصوص وأحكام العقود، بما يضمن تسليم الوحدات في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن الأعمال الإنشائية وشبكات المرافق الداخلية بالمشروعات قد تم الانتهاء منها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وشركات المرافق لربط المشروعات بالمصادر العمومية، واستكمال الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد الصندوق على إدراكه الكامل لأهمية عامل الوقت بالنسبة للعملاء، مؤكدًا العمل بكامل طاقته لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة، بما يليق بثقة العملاء ويعكس التزامه بالجودة والتنفيذ الاحترافي.

وفي سياق متصل، حذر صندوق التنمية الحضرية من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وأكد الصندوق أن قنواته الرسمية هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الدقيقة، داعيًا العملاء إلى التواصل المباشر مع الإدارات المختصة للحصول على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.

واختتم البيان بتوجيه الشكر للعملاء على ثقتهم، مؤكدًا استمرار الصندوق في تقديم تجربة عقارية متميزة تقوم على الشفافية والمصداقية والالتزام الكامل بالوعود التعاقدية.