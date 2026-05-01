صندوق التنمية الحضرية: ملتزمون بمواعيد التسليم ونحذر من الشائعات المتداولة

كتب : محمد عبدالناصر

10:14 م 01/05/2026

أكد صندوق التنمية الحضرية التزامه الكامل بتنفيذ وتسليم مشروعاته وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على حرصه الدائم على الحفاظ على حقوق العملاء والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن جميع التعاقدات المبرمة مع العملاء تتضمن جداول واضحة لمراحل التنفيذ والتسليم، يتم الالتزام بها تباعًا وفقًا لنصوص وأحكام العقود، بما يضمن تسليم الوحدات في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن الأعمال الإنشائية وشبكات المرافق الداخلية بالمشروعات قد تم الانتهاء منها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وشركات المرافق لربط المشروعات بالمصادر العمومية، واستكمال الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد الصندوق على إدراكه الكامل لأهمية عامل الوقت بالنسبة للعملاء، مؤكدًا العمل بكامل طاقته لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة، بما يليق بثقة العملاء ويعكس التزامه بالجودة والتنفيذ الاحترافي.

وفي سياق متصل، حذر صندوق التنمية الحضرية من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وأكد الصندوق أن قنواته الرسمية هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الدقيقة، داعيًا العملاء إلى التواصل المباشر مع الإدارات المختصة للحصول على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.

واختتم البيان بتوجيه الشكر للعملاء على ثقتهم، مؤكدًا استمرار الصندوق في تقديم تجربة عقارية متميزة تقوم على الشفافية والمصداقية والالتزام الكامل بالوعود التعاقدية.

فيديو قد يعجبك



"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
أخبار مصر

توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
بعد ثلاثية الأهلي.. نصائح نفسية للتعامل مع صدمة الخسارة ونشوة الفوز
علاقات

بعد ثلاثية الأهلي.. نصائح نفسية للتعامل مع صدمة الخسارة ونشوة الفوز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران