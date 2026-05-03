أول رد للفنان تامر عبدالمنعم بعد قرار "الإعلاميين" بإيقافه

في أول رد فعل له؛ أكد الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، امتثاله للتحقيق بنقابة الإعلاميين في الموعد المحدد.

وقال عبدالمنعم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الاحترام لقرار النقابة والسيدالنقيب وسأمثل للتحقيق في الموعد ولا مصلحة فوق ميثاق الشرف الإعلامي والسلوك المهني".

وأصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور الإعلامي تامر عبدالمنعم مقدم برنامج (البصمة) وإحالته للتحقيق.

جاء قرار نقيب الإعلاميين، بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة حيث ذكر المرصد في تقريره أن المذكور خالف ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني وعليه تم المنع من الظهور والإحالة للتحقيق.

يذكر أن النقابة ستحدد جلسة تحقيق في غضون الأسبوع الجاري وبناء على تًوصيات لجنة التحقيق سيتخذ السيد النقيب قراره.