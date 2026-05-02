تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – العبور – أكتوبر الجديدة – القرى السياحية).

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة الإسكان: نستهدف الارتقاء بالبنية التحتية ودعم محاور التنمية العمرانية

أضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالبنية التحتية ودعم محاور التنمية العمرانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المدن.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة تفقدية للمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بمنطقة "الرابية" بالامتداد الشرقي، وتابعت مستجدات تنفيذ مشروعات المرافق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، حيث تم التأكيد على تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من المشروعات.

وأشار التقرير إلى مواصلة جهاز مدينة الشروق تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المدينة، حيث تابع رئيس الجهاز ميدانيًا أعمال الرصف بعدد من المحاور الرئيسية، شملت شارع الحرية، ومنطقة الإسكان العائلي، وشارع الربوة، والطريق الغربي، ومناطق الحيين الثاني والثالث شرق، إلى جانب مناطق العمارات، مع تنفيذ الأعمال في عدة مواقع بالتوازي.

كما استعرض التقرير تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بعدد من قطاعات مدينة 6 أكتوبر، حيث تشمل الأعمال الجارية صيانة الأرصفة واستكمال تطوير وصلة دهشور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لكوبري العبور (جهينة سابقًا). كما يتم تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي لمسار مشروع المونوريل تمهيدًا لافتتاحه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج محور البوليفارد بالقطاع الشمالي.

وفي القطاع الشمالي بمدينة 6 أكتوبر، تتواصل أعمال إزالة المخلفات بشارع الريهام تمهيدًا لرصفه، باعتباره محورًا حيويًا يربط بين طريق جمال عبد الناصر ومحور البوليفارد، إلى جانب تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع «سكن لكل المصريين». كما يجري تنفيذ طبقة الأساس وأعمال الأسفلت بمنطقة المخازن بالمنطقة الصناعية، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمناطق الإنتاجية. وتتضمن الأعمال أيضًا تنفيذ دهانات طريق وادي دجلة بالتوسعات الشرقية.

كما تناول التقرير نتائج جولة للمهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، لمتابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء، حيث تم متابعة تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارعي الدكتور رشوان فهمي والدكتور سليمان عزمي بالحي الخامس، واستكمال أعمال الرصف بشارع مسجد القدس بالحي الترفيهي، إلى جانب تفقد أعمال الرصف بمنطقة الإسكان العائلي (7) بالحي الثامن، والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع 70 عند تقاطعه مع شارع 400، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ مشروع إحلال الشبكات النحاسية واستبدالها بشبكات الألياف الضوئية، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، وقد تم البدء في المرحلة الأولى اعتبارًا من مارس 2026 بالمناطق التي لم تشهد تطويرًا سابقًا، وتشمل مناطق الإسكان العائلي (1، 2، 8)، ونصف الحي التاسع، والحي الثالث، والحي الترفيهي.

ثم استعرض التقرير تكثيف العمل الميداني بمختلف قطاعات مدينة أكتوبر الجديدة، بما يشمل صيانة الطرق وتطوير المحاور ورفع كفاءة عناصر التنسيق الحضاري، حيث أجرى مسؤولو الجهاز جولات تفقدية لمتابعة سير العمل بعدة مشروعات. وتم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، وشملت الأعمال تركيب وتجديد اللوحات المرورية والإرشادية، وتنفيذ أعمال التخطيط الأرضي للمحاور لتحديد المسارات المرورية، إلى جانب تكثيف أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة الإنارة بجزر الطرق والميادين الرئيسية، بهدف دعم المناطق الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يعزز من جاهزية البنية التحتية ويسهم في تحسين بيئة العمل والسكن.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أعمال رد الشيء لأصله بالطريق الساحلي الدولي، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة ببوغاز ربط البحيرات الشمالية والجنوبية بمنطقة «نيو مارينا» أسفل الطريق الساحلي.

وأوضح رئيس الجهاز أن فرق العمل كثّفت جهودها للانتهاء من إعادة تأهيل الطريق وإعادته إلى حالته الأصلية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على كفاءة الطريق كأحد المحاور الحيوية بالمنطقة.