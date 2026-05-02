دعا الدكتور خالد منتصر إلى إلغاء البرامج الطبية مدفوعة الأجر، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يسمح بظهور أطباء الهواة على الشاشات مقابل الدفع، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على وعي المواطنين وصحتهم.

وقال في منشور له على فيسبوك: "القرار الحكيم الذي لا بد أن تتخذه الدولة اليوم وبكل حسم، هو إلغاء كل البرامج الطبية المدفوعة التي يشتري فيها الأطباء الهواء، وهي – للأسف – كل البرامج الموجودة على جميع القنوات الآن.

كما طالب بالسماح ببرنامج طبي واحد كبير وجذاب تحت إشراف وزارة الصحة،

يكون له لجنة استشارية محترمة، وضيوفه لا بد أن يكونوا على أعلى مستوى، ومن الممكن دفع مكافأة لهم، وليس إجبارهم على دفع ثلاثين أو خمسين ألف جنيه.

وتابع: المهم أنه سيناقش كل التخصصات، وليس التخصصات التي تدفع فقط للبرنامج والقناة والمذيع،

هذه مسألة أمن قومي، ولا تحتمل أي تأجيل أو طَبْطَبَة.

وأكمل: "الطبيب الحكيم الخبير البروفيسور مش محتاج يدفع عشان يطلع في برنامج، اللي يتسوَّل الظهور في برنامج طبي ده ناوي يضلل وينصب على الناس."