متحدث البترول: اكتشاف الغاز الجديد بالدلتا سيدخل الإنتاج خلال 4 أو 5 أسابيع

كتب : حسن مرسي

11:49 م 02/05/2026

الغاز الطبيعي

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت بشكل كبير بعد خطة وضعتها الدولة بمراجعة وتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تراكم ديون الفواتير الشهرية أثر على وتيرة عمليات البحث والاستكشاف في الزيت والغاز.

وأضاف متحدث البترول أن الرئيس السيسي طمأن رؤساء الشركات العالمية بجدول زمني لسداد المستحقات، وتم الالتزام به.

وأشار إلى أن اكتشاف الغاز الجديد بقدرة 50 مليون قدم مكعب يوميا سيدخل الإنتاج خلال 4 أو 5 أسابيع، لأن الحفر تم من المنطقة الشاطئية القريبة من التسهيلات.

وتابع أن الكمية ليست ضخمة لكنها دلالة على وجود اكتشافات في المنطقة، تشجع شركاء آخرين على العمل في بلوكات جديدة.

وشدد محمود ناجي على أن كل مليون قدم مكعب من الغاز يوفر عملة صعبة كانت ستُنفق على الاستيراد ويؤمن الاحتياجات المحلية للمنازل والكهرباء والصناعات.

