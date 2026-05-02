موعد تسليم أراضي طيبة الجديدة.. 73 قطعة سكنية وصناعية

كتب : محمد عبدالناصر

12:39 م 02/05/2026

جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط (ورش) بالمنطقة الصناعية بعدد 10 قطع تم تخصيصها بالمزاد العلني، إلى جانب تسليم قطع أراضٍ بنشاط سكني بالمجاورة 3 بمنطقة 480 فدانًا، بعدد 63 قطعة مخصصة بالقرعة العلنية بالمدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 10/5/2026 وحتى الأحد 17/5/2026.

موعد تسليم أراضي طيبة الجديدة

أوضح الجهاز، في بيان، أنه سيتم تسليم القطع الصناعية أرقام من 1 إلى 10، يوم الأحد 10/5/2026، وقطع الأراضي السكنية أرقام من 204 إلى 224، يوم الإثنين 11/5/2026، والقطع أرقام من 225 إلى 245، يوم الثلاثاء 12/5/2026، والقطع أرقام من 246 إلى 267، يوم الأربعاء 13/5/2026، على أن يُخصص يوم الأحد 17/5/2026 لمن تخلّفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

طيبة الجديدة المدن الجديدة أراضي الإسكان 2026

