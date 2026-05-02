أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط (ورش) بالمنطقة الصناعية بعدد 10 قطع تم تخصيصها بالمزاد العلني، إلى جانب تسليم قطع أراضٍ بنشاط سكني بالمجاورة 3 بمنطقة 480 فدانًا، بعدد 63 قطعة مخصصة بالقرعة العلنية بالمدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 10/5/2026 وحتى الأحد 17/5/2026.

موعد تسليم أراضي طيبة الجديدة

أوضح الجهاز، في بيان، أنه سيتم تسليم القطع الصناعية أرقام من 1 إلى 10، يوم الأحد 10/5/2026، وقطع الأراضي السكنية أرقام من 204 إلى 224، يوم الإثنين 11/5/2026، والقطع أرقام من 225 إلى 245، يوم الثلاثاء 12/5/2026، والقطع أرقام من 246 إلى 267، يوم الأربعاء 13/5/2026، على أن يُخصص يوم الأحد 17/5/2026 لمن تخلّفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.