تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام المجمعات الامتحانية لأول مرة خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026 سيتم إعلانها رسميًا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إتاحة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب تسليم البطاقات الورقية للطلاب داخل المدارس الثانوية المقيدين بها.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيتمكنون من معرفة أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هنا فور إتاحتها رسميًا، حيث يتطلب الأمر إدخال البيانات الخاصة بالطالب للاستعلام عن رقم الجلوس ومكان اللجنة الامتحانية.