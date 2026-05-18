قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الهجمات القادمة على إيران ستتم عبر عمليات مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، مشيرا إلى أن هذا سيتم في حال موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استئناف الهجمات.

وأضاف المصدر، أن إسرائيل تضع ضمن أهدافها المحتملة استهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران.

وأمس الأحد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب استمر أكثر من نصف ساعة، بحثا خلاله احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأعلن المصدر الإسرائيلي، أن هناك استعدادا داخل إسرائيل لاستئناف القتال، إلا أن القرار النهائي يبقى مرتبطا بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، يعارض تقديم أي تنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويقود التيار المتشدد داخل القيادة الإيرانية.

من جانبه، علق ترامب بسخرية على المقترح الإيراني الأخير، الذي نشرته صحيفة "طهران تايمز"، ويتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار على مرحلتين.

وقال ترامب: "اطلعتُ على الاقتراح الأخير من إيران، وعندما لم تعجبني الجملة الأولى، رميتُ كل شيء في سلة المهملات".

وأضاف: "إذا لم يوافقوا على وقف التخصيب، فلن أقرأ ما تبقى"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم، إذ قال: "وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما أمر مقبول، لكن عليهم الالتزام بذلك فعلا سننتزع منهم الغبار النووي"، وفقا لسكاي نيوز.