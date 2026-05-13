مدير "سوديك": مشروع رأس الحكمة غيّر خريطة السياحة ورفع أسعار الليالي الفندقية بالساحل

كتب : محمد عبدالناصر

11:58 م 13/05/2026

سوديك

قال أيمن عامر، مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إن تدشين مشروع "رأس الحكمة" أحدث تحولا جذريا ومفاجئا في القطاع السياحي بالساحل الشمالي المصري.

وأوضح "عامر" أن أسعار الليالي السياحية شهدت قفزة كبيرة، حيث بات سعر الليلة الفندقية يتراوح حاليا ما بين 480 و1000 دولار، بعد أن كان يبلغ نحو 50 دولار فقط.

وأكد مدير عام "سوديك"، إن الساحل الشمالي تحول إلى وجهة رئيسية للمشترين من منطقة الشرق الأوسط؛ مما يعكس الجاذبية المتزايدة لهذه المنطقة.

وأشار إلى أن سوق العقارات المصرية نجحت في تعزيز مكانتها؛ لتصبح واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات في المنطقة.

وشدد "عامر" على أن المرحلة الحالية تفرض على المطورين العقاريين مسؤوليات مضاعفة، تتمثل في تقديم منتجات عقارية عالية الجودة، مع ضرورة الالتزام الصارم بأعلى معايير الكفاءة والتشغيل لمواكبة هذا التطور العالمي والمحلي في السوق.

رأس الحكمة الساحل الشمالي الاستثمار العقاري

