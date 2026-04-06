تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ضوء تكليفات المهندسة رندة المنشاوي وزيرة الإسكان، وتعليمات الدكتور وليد عباس نائب الوزير، دراسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، باعتبارها من أهم المناطق الخدمية والتجارية بالمدينة.

محاور الدراسة المخططة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن الدراسة تتضمن إعادة تنظيم الفراغات العامة، وتطوير أعمال اللاندسكيب، إلى جانب تحسين الحركة المرورية، وتطوير منظومة النقل الذكي، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر، ومواكبة الزيادة في الكثافات السكانية، مشددًا على دعم الوزارة الكامل لمشروعات تطوير المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية.

أولوية التطوير داخل مدينة 6 أكتوبر

أوضح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من جانبه، أن تطوير منطقة الحصري يأتي ضمن أولويات الجهاز، إلى جانب رفع كفاءة المحور المركزي والمحور الموازي، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وربط المناطق الحيوية بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف أيضًا تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضًا:

إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء

محلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية

وكيل "محلية النواب": الفساد في المحليات لا يزيد على 3%