إعلان

دراسة متكاملة لتطوير منطقة الحصري ورفع كفاءة المحاور الحيوية بمدينة 6 أكتوبر

كتب : أحمد العش

06:47 م 06/04/2026 تعديل في 06:51 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (2)
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (3)
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (5)
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (4)
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (6)
  • عرض 7 صورة
    بدء دراسة شاملة لرفع كفاءة الحصري وتحسين السيولة المرورية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ضوء تكليفات المهندسة رندة المنشاوي وزيرة الإسكان، وتعليمات الدكتور وليد عباس نائب الوزير، دراسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، باعتبارها من أهم المناطق الخدمية والتجارية بالمدينة.

محاور الدراسة المخططة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن الدراسة تتضمن إعادة تنظيم الفراغات العامة، وتطوير أعمال اللاندسكيب، إلى جانب تحسين الحركة المرورية، وتطوير منظومة النقل الذكي، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر، ومواكبة الزيادة في الكثافات السكانية، مشددًا على دعم الوزارة الكامل لمشروعات تطوير المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية.

أولوية التطوير داخل مدينة 6 أكتوبر

أوضح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من جانبه، أن تطوير منطقة الحصري يأتي ضمن أولويات الجهاز، إلى جانب رفع كفاءة المحور المركزي والمحور الموازي، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وربط المناطق الحيوية بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف أيضًا تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي منطقة الحصري تطوير 6 أكتوبر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

