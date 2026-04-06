الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة

كتب : محمد عبدالناصر

03:46 م 06/04/2026
    الإيجار التمليكي (2)
    الإيجار التمليكي (3)
    الإيجار التمليكي (6)
    الإيجار التمليكي (5)
    الإيجار التمليكي (4)
    الإيجار التمليكي (9)
    الإيجار التمليكي (8)
    الإيجار التمليكي (7)
    الإيجار التمليكي (10)

تستعد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الأولى من شقق الإيجار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين غير القادرين.

طرح شقق بالإيجار يأتي لتلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا إمكاناتهم وقدراتهم المالية.

أماكن مقترحة لشقق الإيجار:

الأماكن الأولية للمرحلة الأولى من شقق الإيجار التمليكي التي ستطرحها وزارة الإسكان ستكون في مشروعات ومدن روضة العبور، والعاشر من رمضان، وزهرة الأمل في مدينة الأمل.

كما ستتواجد في محافظات مثل القاهرة والشرقية والقليوبية والمنوفية وبني سويف القليوبية.

تتراوح مساحات شقق الإيجار بين 75 مترا و90 مترا وهي شقق كاملة التشطيب منها جاهز للتسليم ومنها سيتم البدء في تنفيذه عن طريق وزارة الإسكان والمحافظات على أن يتم طرحه تباعا على المواطنيين المستحقين لبرنامج الإيجار.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي:

حتى الآن لم تُعلن وزارة الإسكان عن موعد رسمي لطرح شقق الإيجار التمليكي لكن متوفع سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث يتم حاليا داخل وزارة الإسكان وضع تصور تنفيذي متكامل بشأن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية يتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين.

ويتضمن هذا التصور نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمني للتنفيذ، وتحديد للفئات المستهدفة بدقة، ووضع الضوابط والإجراءات التي تضمن حصول هذه الفئات المستهدفة على تلك الوحدات السكنية.

