قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين إنه يمكن "القضاء" على إيران في ليلة واحدة، وقال إن تلك الليلة "قد" تكون مساء الثلاثاء.



وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي اليوم: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي ليلة الغد".

حذّر الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً من أن الولايات المتحدة قد تضرب محطات توليد الطاقة والجسور وغيرها من البنى التحتية في إيران إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح مضيق هرمز، وأشار ترامب في منشور له الثلاثاء الماضي إلى أن إيران أمامها مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق.