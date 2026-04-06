قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،، إن التصريحات الصادرة عن وزراء خارجية السعودية والأردن تمثل تأكيدا متجددا على مواقف غالبية الدول العربية الرافضة للاعتداءات الإيرانية، وفي مقدمتها مصر.

وقال حسين، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إيران تعرضت لعدوان مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنها لم تكتف بالرد على هذا العدوان بل اتجهت إلى استهداف دول الخليج، وهو خطأ استراتيجي كبير كان يمكن تجنبه.

وأضاف أن المطلوب في هذه المرحلة هو أن تركز إيران ردها على الأهداف المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي، بدلا من توسيع دائرة الصراع، محذرا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تداعيات سلبية أوسع على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار هذا المسار قد يخلق فجوة شعبية بين الشعوب العربية والإيرانيين، موضحا أن الخلاف لم يعد مقتصرا على الحكومات فقط بل قد يمتد ليشمل الشعوب.

وشدد عماد الدين حسين على أن توسيع رقعة الصراع الإيراني ليشمل دول الخليج قد ينعكس بشكل كبير على مستقبل السياسة الإيرانية في المنطقة، داعيا إيران إلى التركيز على الرد المباشر على العدوان بدلاً من جر دول الجوار إلى مواجهة لا تحمد عقباها.