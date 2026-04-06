إعلان

"متحدث الوزراء": إجراءات حكومية لترشيد الطاقة وتعزيز استقرار الأسواق

كتب : أحمد العش

08:11 م 06/04/2026

جانب من اجتماع لجنة إدارة الأزمات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم، تناول جهود الدولة في ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، إلى جانب تسريع خطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن كفاءة أكبر في استخدام الموارد.
جاء ذلك التصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية، إذ استعرضت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استقرار السوق المحلي.

ترشيد استهلاك الطاقة وخطط التوسع

شملت الإجراءات الحكومية العمل على تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، مع الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مواصلة جهود ضبط الأسواق والأسعار.

ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد

تم في السياق ذاته، استعراض إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تقليل معدلات الاستهلاك ودعم كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة للحفاظ على استقرار السوق.
وتضمنت الجهود الحكومية أيضًا تعزيز كفاءة قطاع الطاقة من خلال تحسين أنماط التشغيل وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتلبية مختلف الاستخدامات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة إدارة الأزمات مصطفى مدبولي ترشيد الكهرباء أزمة الطاقة حرب إيران

أحدث الموضوعات

علاقات

لمسه قد تفقدك حياتك .. إليك أشرس أنواع طيور حول العالم (صور)

مدارس

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
اقتصاد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حوادث وقضايا

الجنايات تبرئ "شاكر محظور" ومدير أعماله في قضية السلاح والمخدرات

أخبار المحافظات

"ضرب مُبرح وعُزلة".. المتهم بـ"مذبحة كرموز" يروي كواليس طفولته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

