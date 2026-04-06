أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم، تناول جهود الدولة في ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، إلى جانب تسريع خطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن كفاءة أكبر في استخدام الموارد.

جاء ذلك التصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية، إذ استعرضت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استقرار السوق المحلي.

ترشيد استهلاك الطاقة وخطط التوسع

شملت الإجراءات الحكومية العمل على تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، مع الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مواصلة جهود ضبط الأسواق والأسعار.

ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد

تم في السياق ذاته، استعراض إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تقليل معدلات الاستهلاك ودعم كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة للحفاظ على استقرار السوق.

وتضمنت الجهود الحكومية أيضًا تعزيز كفاءة قطاع الطاقة من خلال تحسين أنماط التشغيل وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتلبية مختلف الاستخدامات.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.

