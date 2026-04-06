انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 6-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهًا، مدفوعًا بانخفاضه عالميًا، بنسبة 0.44% إلى نحو 4655 دولار.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4753 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6111 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7130 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8148 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81480 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253402 جنيه.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 407400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 4655 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



