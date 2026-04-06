أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق دسوق - كفر الشيخ أمام قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، حيث استقبلت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية المصابين بمستشفى دسوق العام.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

أوضحت سجلات المستشفى أن المصابين هم:

- عاطف حمادة عاطف عبدالحليم، 17 عامًا، طالب جامعي - دسوق: جروح باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

- محمد أحمد سيد أبوإسماعيل، 43 عامًا، سائق - قرية العجوزين: جرح قطعي بالحاجب الأيسر وكدمات متفرقة.

- كريم محمود راشد، 19 عامًا - قرية محلة مالك: جروح قطعية بالرأس، سحجات متفرقة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة.

- أحمد عبدالواحد أحمد علي، 18 عامًا، عامل بمزرعة دواجن - مركز شبراخيت بالبحيرة: سحجة بالشفاه السفلية وسحجة بالجبهة اليسرى.

- هدى سامي محمد السنة، 21 عامًا، طالبة جامعية - قرية محلة مالك: كدمات متفرقة بالجسم.

- عزة جمال الدين محمد رجب، 36 عامًا - دسوق: كدمات متفرقة بالجسم.

- رضا عبدالنبي خلف، ربة منزل - قرية كفر إبراهيم: كدمات متفرقة بالجسم.

تقديم الإسعافات اللازمة

جرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين داخل مستشفى دسوق العام، مع متابعة حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سلامتهم.