أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزراة الإسكانن عن فتح باب التقديم لشغل 28 وظيفة قيادية، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات المتميزة والقيادات القادرة على التطوير وصناعة الفارق.

تفاصيل التقديم على فرص وزراة الإسكان:



- فترة التقديم: تبدأ من 6 أبريل 2026 وحتى 5 مايو 2026.

- طريقة التقديم: تُسلم المستندات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية (إدارة عمليات الموارد البشرية) بمقر الهيئة.

- العنوان: 3 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر.

- المواعيد: من يوم الإثنين إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:30 مساءً.

الوظائف المتاحة



1. رؤساء إدارات مركزية:

شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

المشروعات والإقراض.

الشؤون العقارية.

الشؤون المالية.

الإشراف على التنفيذ والفروع.

الإدارات القانونية.

2. مديري عموم إدارات:

الدراسات والدعم الفني.

الإدارة الاستراتيجية.

الأمن.

العلاقات العامة وخدمة المواطنين.

نظم المعلومات والتحول الرقمي.

الموارد البشرية.

الشؤون الهندسية.

القضايا والتنفيذ والتحقيقات.

الفتاوى والعقود.

الاحتياجات.

تخطيط وتصميم المشروعات.

دراسة الإقراض ومواد البناء.

التراخيص وضبط الجودة.

المراقبة الإدارية للجمعيات.

المراقبة المالية للجمعيات.

المراقبة الفنية للجمعيات.

الخدمات التعاونية.

الحسابات والموازنة.

التخصيص والتعاقد على الوحدات.

صندوق الإقراض.

العقود والمناقصات وشراء الأراضي.

للتقديم برجاء الدخول على بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: من هنا





