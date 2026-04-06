إعلان

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

12:36 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي بأنشطة استثمارية وخدمية متنوعة في مدن الشروق والعبور وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في المدن الجديدة.

إتاحة الأراضي عبر الموقع الإلكتروني حتى 15 أبريل


وأوضحت الوزيرة أن الأراضي المطروحة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يوم 15 أبريل الجاري، من خلال الرابط: اضغط هنا ، مشيرة إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وجذب المزيد من الاستثمارات.

ففي مدينة الشروق، تم طرح قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحي الثالث بمساحة 5166.2 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي، كما تم طرح قطعة الأرض رقم (17 أ) بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمساحة 1178.25 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، بالإضافة إلى قطعتي الأرض رقم (15–16) شمال إسكان المستقبل بمساحة 1800 متر مربع بنشاط تجاري.

أما في مدينة أسيوط الجديدة، فقد تم طرح قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 7016 مترًا مربعًا بنشاط سكني، إلى جانب قطعة الأرض رقم (24) بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 1118 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري سكني.

طرح أراضي بأنشطة متنوعة تشمل التعليمي والتجاري والسكني


وفي مدينة العبور، تم طرح أربع قطع أراضٍ بمساحات متنوعة تقل عن خمسة أفدنة، لأنشطة استثمارية مختلفة تشمل التجاري والحضانات والمخازن والمعارض، حيث شملت قطعة الأرض رقم (27) بلوك 18095 بمركز المدينة التاسع بمساحة 532 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (24) بلوك 35000 بمركز المدينة بمساحة 1190 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (10) محلية (1) بالحي الثاني بمساحة 1166 مترًا مربعًا بنشاط حضانة، وقطعة الأرض رقم (7) بلوك 20041 بالامتداد الغربي بمساحة 457 مترًا مربعًا بنشاط مخازن ومعارض.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية بمساحات أقل من خمسة أفدنة، حيث تضمنت قطعة الأرض رقم (96) بالمنطقة الإقليمية بمساحة 1896 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (79–80) بمساحة 1106 أمتار مربعة بنشاط تجاري سكني، وقطعة الأرض رقم (90–91) بمساحة 1100 متر مربع بنشاط سكني فندقي تجاري.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم طرح قطعة أرض أعلى الشريط العلوي بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي المطلة على طريق القاهرة–المنيا الصحراوي بمساحة 20035 مترًا مربعًا بنشاط طبي، كما تم طرح قطعة الأرض رقم (1166) بمركز المدينة بمساحة 12465 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض رقم (1) شمال الحي العاشر على طريق القاهرة–المنيا بالامتداد الجنوبي بمساحة 166591 مترًا مربعًا بنشاط عمراني مختلط، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (85–87) بمنطقة مخازن الصناعات المتوسطة بمساحة 1006 أمتار مربعة بنشاط مخازن، باستثناء الأنشطة الدوائية والغذائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان أراضي استثمارية المدن الجديدة المجتمعات العمرانية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

