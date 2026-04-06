نجحت أجهزة الأمن في سوهاج، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بإضرام النيران في أربع سيارات وإطلاق أعيرة نارية.

وتبين من التحريات أنه في يوم 4 الجاري، تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من مالك ورشة سمكرة سيارات، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتضرره من مالك مطعم وابنه، مقيمين بنفس الدائرة، لقيام الأول بتحريض نجله على إحراق أربع سيارات كانت متوقفة أمام الورشة لإصلاحها، وإطلاق أعيرة نارية، وذلك اعتراضًا على إيقاف الشاكي للسيارات أمام المطعم الخاص بهما.

وأمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزة أحدهما على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، و بمواجهتهما اعترف كلاهما بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات القائمة بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.