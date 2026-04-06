إعلان

ضبط مالك مطعم وابنه بعد إحراق 4 سيارات وإطلاق نار بسوهاج

كتب : فاطمة عادل

08:14 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة الأمن في سوهاج، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بإضرام النيران في أربع سيارات وإطلاق أعيرة نارية.
وتبين من التحريات أنه في يوم 4 الجاري، تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من مالك ورشة سمكرة سيارات، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتضرره من مالك مطعم وابنه، مقيمين بنفس الدائرة، لقيام الأول بتحريض نجله على إحراق أربع سيارات كانت متوقفة أمام الورشة لإصلاحها، وإطلاق أعيرة نارية، وذلك اعتراضًا على إيقاف الشاكي للسيارات أمام المطعم الخاص بهما.
وأمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزة أحدهما على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، و بمواجهتهما اعترف كلاهما بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات القائمة بينهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سوهاج سلاح ناري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معلش يا صاحبي".. تامر حسني ينشر فيديو طريف لحظة سقوطه في كواليس "عمر وسلمى"
زووم

"معلش يا صاحبي".. تامر حسني ينشر فيديو طريف لحظة سقوطه في كواليس "عمر وسلمى"
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
حكايات الناس

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق