سعر تشطيب الشقة، يظل من أولى الأسئلة التي يطرحها أي شخص يبدأ في تجهيز وحدته السكنية، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار مواد البناء وتنوع مستويات التشطيب داخل السوق، بدءًا من التشطيب الاقتصادي وحتى التشطيب الفاخر.

خلال الفترة الحالية ومع ارتفاع الخامات ومواد التشطيبات، أصبح يتراوح تكلفة تشطيب شقة 100 متر بين 3500 وحتى 4500 جنيه للمتر، أي التكلفة ستتراوح بين 350 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه في المناطق الشعبية التي تتوافر بها الخامات والصنايعية، وهذا التشطيب سيكون اقتصادي إلى لوكس في بعض البنود، حيث يعتمد السعر النهائي على جودة الخامات المختارة.

ويشمل سعر تشطيب شقة 100 متر، البنود الأساسية مثل: المحارة، أعمال السباكة، والكهرباء، والأرضيات، والدهانات، والأسقف، والأبواب، وأعمال الألمونتال، وهذه التكلفة لا تشمل أعمال رفاهيات أو ديكورات عالية القيمة.

وجاء تكلفة التشطيب على النحو التالي:

- الأعمال التمهيدية والتي تشمل أي تغيير انشائي في الوحدة مثل فتح غرف أو تغيير مكان أي أبواب وأي أعمال تكسير وتنظيف للوحدة، وهذه الأعمال تقدر بـ 20 إلى 30 ألف جنيه.

- أعمال المحارة، متوسط سعر التكلفة والتي تشمل المصناعية ومواد التنفيذ من 20 ألف 25 ألف جنيه.

- الكهرباء، متوسط سعر التكلفة والتي تشمل المصناعية ومواد التنفيذ من سلك نحاس ولوحة كهرباء ومفاتيح متوسطة الجودة وبعض وحدات الإنارة البسيطة، من 60 إلى 70 ألف جنيه، وهذا السعر يشمل التأسيس والتشطيب أيضًا.

- أعمال السباكة وتشمل مواسير تغذية وصرف وتأسيس سخان وغسالة وتجهيز مطبخ وحمام واحد من 35 إلى 45 ألف جنيه، وهذا السعر يشمل أعمال العزل أيضًا.

- أعمال الأرضيات والتي تشمل السيراميك والبورسلين، وفي هذا البند يتم استخدام مواد اقتصادية، ويكون متوسط التكلفة من 70 إلى 90 ألف جنيه.

- بند النجارة والذي يشمل الأبواب الخاصة بالغرف وباب الشقة وتكون تكلفة الباب الواحد بين 3500 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه، وتكون تكلفة هذه الأعمال 20 ألف جنيه.

- كما تصل تكلفة متر الألوميتال إلى 3 آلاف جنيه حاليا حيث يتم استخدام ما يقرب من 12 متر للنوافذ الخاصة بالشقة وبالتالي تتراوح التكلفة بين 36 وحتى 45 ألف جنيه.

- أعمال الأدوات الصحية والتي تشمل الأحواض والخلاطات والقواعد وتتراوح الأسعار بشكل متوسط الآن بين 25 و40 ألف جنيه.

- أعمال الدهانات تصل حاليا بين 40 إلى 55 ألف جنيه وتشمل المواد الخام والمصناعية وأعمال الجبس وتجهيزات الإضاءة.

- يوجد بنود إضافية في عملية تشطيب أي وحدة مثل الستائر والكرانيش والتي تصل لـ 15 ألف جنيه، والاكسسوارات والمرايات بـ10 آلاف جنيه،

- ووفقا لهذه الأسعار يكون الحد الأدنى لتشطيب شقة 350 ألف جنيه وحتى 445 ألف جنيه، كما يفضل تخصيص 10% من إجمالي هذه المصروفات لأي أعمال آخرى أو الاعتماد على خامات أعلى في بعض البنود خاصة السباكة والكهرباء، والتي تقدر بـ 35 ألف وحتى 45 ألف جنيه.