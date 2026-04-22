رابط وخطوات ومواعيد تقديم التظلم على نتائج سكن لكل المصريين 7 عبر منصة مصر الرقمية

كتب : محمد عبدالناصر

12:59 م 22/04/2026

مشروع سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إرسال رسائل نصية SMS للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”، رغم كون طلباتهم كانت ضمن الأولوية بالإعلان.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها، أنه يمكن للمواطنين المخاطبين معرفة أسباب عدم الانطباق، والتقدم بطلب تظلم من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: اضغط هنا

وأشارت إلى أن التقديم يتم من خلال الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر الضغط على “تصفح الخدمات” بالقائمة العلوية، ثم اختيار “الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري” من القائمة الجانبية، يليها الدخول على خدمة “متابعة طلب وحدة سكنية”، ثم الضغط على “بدء الخدمة” لعرض بيانات الطلب.

وأضافت الوزارة، أنه بعد ذلك يتم اختيار “تظلم نتيجة فرز” من قائمة الخدمات المتاحة، لاستكمال إجراءات التظلم.

وأكدت أن فترة تقديم التظلمات متاحة خلال الفترة من 22 أبريل 2026 وحتى 30 أبريل 2026.

