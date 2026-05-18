سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، بقيمة 3 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.21 جنيه للشراء، و53.31 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع.