انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، بقيمة 3 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.21 جنيه للشراء، و53.31 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع.