إعلان

ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 18/05/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 19 مايو وحتى السبت 23 مايو، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً، مع رصد موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء.

أوضحت الهيئة، تشهد البلاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة.

وتابعت: يوم الثلاثاء يشهد طقساً معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح معتدلاً إلى مائل للحرارة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية صباحية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

701004044_1413770664114830_5394523493621255049_n

موعد تحسن الطقس والانخفاض التدريجي

واعلنت الهيئة بشرى سارة للمواطنين، مؤكدة أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 20 مايو، ستشهد البلاد انخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس موجة حارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس
زووم

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو
رياضة محلية

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء