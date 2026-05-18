أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 19 مايو وحتى السبت 23 مايو، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً، مع رصد موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء.

أوضحت الهيئة، تشهد البلاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة.

وتابعت: يوم الثلاثاء يشهد طقساً معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح معتدلاً إلى مائل للحرارة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية صباحية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

موعد تحسن الطقس والانخفاض التدريجي

واعلنت الهيئة بشرى سارة للمواطنين، مؤكدة أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 20 مايو، ستشهد البلاد انخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية.