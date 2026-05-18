إعلان

CNN: البنتاجون يعد قائمة بـ"أهداف إيرانية" وينتظر إشارة ترامب

كتب : مصراوي

08:55 ص 18/05/2026 تعديل في 10:31 ص

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن البنتاجون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد، وفقا أفادت شبكة "سي إن إن".

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاجون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".

وأشارت إلى أن البنتاجون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.

ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران وأمريكا حرب إيران البنتاجون ترامب استئناف الحرب بين أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
رياضة محلية

صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
زووم

القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

ذروة الحرارة تصل لـ47 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
اقتصاد

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء