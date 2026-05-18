صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

كتب : يوسف محمد

12:48 ص 18/05/2026
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (3)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (5)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (4)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (1)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (3)
    أصيب حارس مرمى الزمالك المهدي سليمان ليغادر المباراة ويدخل بدلا منه محمد عواد
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (14)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (13)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (12)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (5)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (8)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (11)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (10)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (9)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (6)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (7)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (3)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها حارس مرمى الفريق مهدي سليمان، خلال مباراة نهائي الكونفدرالية يوم السبت الماضي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان مهدي سليمان تعرض لإصابة عضلية، خلال مباراة الفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائري أمس، مما اضطر إلى خروجه في الشوط الأول من اللقاء ودخول بدلا منه محمد عواد.

تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

وقال مصدر لمصراوي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أمس، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، مما يعني غياب اللاعب بشكل رسمي عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لبعض الفحوصات الطبية الجديدة خلال الساعات المقبلة، للوقف على حجم الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا، يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في ختام مرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

