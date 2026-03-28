أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدء تطبيق الضوابط الجديدة لمواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية داخل قطاعات المدينة المختلفة.

وأكد رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أنه تقرر تنظيم مواعيد العمل لتكون حتى الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع منح مرونة إضافية يومي الخميس والجمعة ليمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس ولمدة شهر.

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحال 9 مساءً

أوضح رئيس الجهاز، أن القرار رُوعي فيه عدم المساس بالخدمات الأساسية اليومية للمواطنين، حيث سيستمر العمل كالمعتاد في:

- الصيدليات والمراكز الطبية.

- المخابز والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت.

- محطات الوقود.

- أسواق الجملة ومحال بيع الخضروات والفاكهة واللحوم.

- الورش ومراكز الصيانة الموجودة على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لخدمة حركة النقل.

وشدد المهندس محمد عبدالمقصود، على أن فرق المتابعة الميدانية وإدارات الإشغال بالجهاز ستقوم بجولات دورية لضمان الالتزام التام بالمواعيد المقررة، مؤكدًا أن وعي سكان المدينة وأصحاب المحال هو الشريك الأساسي في نجاح هذه المبادرة الوطنية للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.

