جهاز حدائق أكتوبر يفعل خدمة دفع الأقساط عبر "فوري"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تفعيل خدمة الفاتورة الشهرية بالتعاون مع شركة "فوري"، لتسهيل سداد الأقساط الشهرية التي تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه والمسددة بخزينة الجهاز، وذلك في إطار خطة الجهاز لتطوير خدماته وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأوضح الجهاز أن الخدمة تُمكّن السكان من دفع الأقساط أو الإيجارات الشهرية بسهولة من خلال ماكينات الدفع الخاصة بشركة "فوري" أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام كود الخدمة الخاص بجهاز حدائق أكتوبر 70130.

ولتشغيل الخدمة، يتعين على المواطنين التوجه أولًا إلى مركز خدمة العملاء بالجهاز لطلب تفعيل الفاتورة الشهرية باستخدام الرقم القومي أو الرقم الضريبي للشركة، ثم البدء في سداد المدفوعات إلكترونيًا.

وأشار الجهاز إلى أن الخدمة تم تشغيلها بالفعل لسكان منطقتي الأولى بالرعاية و104 عمارة كمرحلة أولى، على أن يجري تعميمها تدريجيًا على باقي مناطق المدينة.

اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي