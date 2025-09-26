يشهد السوق العقاري، واحدة من أكثر فتراته تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، بعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار والطلب القوي على الوحدات السكنية، فمع حلول عام 2025، بدأت المؤشرات تكشف بوضوح عن حالة تباطؤ ملحوظ في حركة البيع والشراء، ما يعكس أزمة حقيقية تشير إلى خلل في آليات التمويل والتسعير.

تباطؤ حركة البيع:

شهدت مناطق كثيرة في مصر خاصة في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي تراجعًا في أسعار إعادة البيع (الريسيل)، بينما يتباطأ الطلب على المشروعات الجديدة رغم محاولات المطورين تقديم تسهيلات غير مسبوقة.

ويرجع الخبراء، هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الطفرة السعرية التي شهدتها السوق منذ 2023 وبين دخول الأفراد التي لم تلحق بنفس الوتيرة، ما أدى إلى انكماش القدرة الشرائية وانصراف شريحة واسعة من العملاء المحتملين.

الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى أزمة تمويلية تواجه المطورين والمشترين على حد سواء.

صعوبة التمويل العقاري:

فمع ارتفاع تكلفة التنفيذ وأسعار الفائدة، تقلصت قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها بنفس الوتيرة السابقة، فيما يجد العملاء صعوبة متزايدة في الحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة.

هذه العوامل دفعت البعض للتحذير من فقاعة عقارية فيما وصفها البعض بفقاعة سعرية، قد تنفجر إذا استمرت حالة الركود، وهو ما يهدد استقرار واحد من أهم قطاعات الاستثمار في مصر.

ولعل أبرز ما يعكس جدية الأزمة تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، التي شدد فيها على ضرورة ضبط السوق ووضع آليات لعملية التسعير.

وفيما يلي عددًا من التقارير التي تناقش وتعرض وضع السوق العقاري:

ارتفعت 175%.. قفزة في أسعار الشقق بالقاهرة الجديدة خلال 12 شهر

تقلبات الدولار أربكت سوق العقارات والشركات تلجأ لمد فترات التقسيط

رئيس "منصات": الوحدات الـ50 مترًا الأكثر طلبًا.. والسوق العقاري تشهد تباطؤ بيع

"التشييد والبناء": توقف سوق "الريسيل" العقاري مع اختفاء المضاربات وتوجه المشترين للتقسيط

التضخم يرفع الإيجارات لـ25%.. مدير JLL: أسعار العقارات لن تتراجع

مطور عقاري: أسعار الساحل الشمالي قفزت 30% في 2025

المكالمات المزعجة تحت الحظر.. شركات تسويق العقارات تبحث عن بدائل رقمية

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين

20% مقدم.. رئيس غرفة التطوير العقاري يعرض حل رسوم الساحل الشمالي والطريق الصحراوي