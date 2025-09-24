بعد انطلاق سيتي سكيب.. 10 نصائح قانونية قبل شراء شقة جديدة

غلق وتشميع 18 محلًا مخالفًا بمول الخمائل واستمرار الحملات في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق اليوم معرض سيتي سكيب 2025، والذي يقام خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقالت شركة انفورما، المنظمة لمعرض سيتى سكيب لهذا العام، إنه يضم أكثر من 80 مطورًا عقاريًا محليًا ودوليًا، لعرض أكثر من 1,000 مشروع متنوع يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب مشاريع المدن الذكية والمستدامة، كما يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40 ألف زائر من المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الباحثين عن فرص جديدة أو وحدات سكنية.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أهم النصائح عند شراء وحدة سكنية وفقا لعدد من الخبراء والمتعاملين في السوق العقاري والتي جاءت على النحو التالي:

- تحديد ضريبة التصرفات العقارية، يجب النص صراحة في العقد على الطرف المُلتزم بسداد الضريبة لتفادي أي خلافات مستقبلية.

- بيان في العقد عن حصة الأرض وكيف ستحدد؟، وهل هي محددة بعدد أمتار أو بنسبة عدد الشقق في العقار.

- تحديد ما إذا كان الاستلام ابتدائيًا أم نهائيًا، مع التأكد من تسليم العمارة بشكل كامل وصدور محضر المطابقة وتركيب عدادات الكهرباء والمياه.

- تحديد الجهة المسؤولة عن تركيب المصعد الكهربائي وتاريخ تركيبه، سواء ضمن تسليم المطور أو لاحقًا عبر اتحاد الشاغلين.

- بعد سداد الأقساط، يجب تحويل العقد الابتدائي إلى عقد نهائي والحصول على توكيل بيع للنفس وللغير مع توثيقه في جهاز المدينة، ولا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين.

- إدراج بند واضح يحدد التعويض المستحق في حالة تأخر المطور عن موعد التسليم.

- تحويل الأقساط على حساب الشركة مباشرة مع استلام إيصالات مختومة توضح الغرض من التحويل لضمان الحقوق.

- التأكد من وجود نص يحدد أحقية المشتري في باكية جراج أو حصة في البدروم.

- مراجعة رخصة الإنشاء للتأكد من مطابقة عدد الأدوار الدور المراد شراؤه.

- التحقق من أوراق ملكية الأرض وصحة توقيع من يبرم العقد، مع توقيع جميع الملاك إذا كان التوكيل مشتركًا.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين