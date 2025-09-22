ارتفعت 175%.. قفزة في أسعار الشقق بالقاهرة الجديدة خلال 12 شهر

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة خلال 12 شهر لأكثر من 175% ببعض المناطق، بينما تصل مستويات الطلب لـ 28% وهي مستويات منخفضة مقارنة بالفترات السابقة والتي وصلت لـ 48%.

كشفت أحدث مؤشرات أسعار العقارات في القاهرة الجديدة، عن استمرار الارتفاع الملحوظ في قيمة المتر السكني بمختلف المناطق، حيث تصدر المربع الذهبي القائمة بسعر بلغ نحو 92,750 جنيهًا للمتر المربع، ليحافظ على مكانته كأغلى مناطق شرق القاهرة وفقا لمءشر عقار ماب.

وجاءت مدينة المستقبل في المركز الثاني بسعر 76,100 جنيه للمتر، ثم مشروعات الكمبوندات بالتجمع الخامس بمتوسط 74,950 جنيهًا للمتر، بينما سجلت أسعار المتر في مدينتي والرحاب نحو 58.300 و56,250 جنيهًا على التوالي.

أما بعض المناطق السكنية فشهدت مستويات أقل نسبيًا، إذ بلغ متوسط سعر المتر في المستثمرين الشمالية نحو 45,100 جنيه، وفي غرب الجولف حوالي 43,500 جنيه، بينما سجلت الشويفات نحو 41,850 جنيهًا.

وتراوحت الأسعار في المناطق المحيطة بشارع التسعين، لتسجل 39,300 جنيه في الشارع الرئيسي، و36,000 جنيه خلف ميراج سيتي.

وجاء مشروع دار مصر بسعر متر سجل 25,400 جنيه للمتر المربع، وفي حي التمر سجل متوسط المتر 24,750 جنيهًا للمتر، تلاه حي إسكان الجامعة الأمريكية بسعر يقارب 24,100 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر المتر في حي الأندلس نحو 23,800 جنيه، بينما سجل تقسيم الأندلس حوالي 22,550 جنيهًا.

