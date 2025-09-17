التضخم يرفع الإيجارات لـ25%.. مدير JLL: أسعار العقارات لن تتراجع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة JLL في مصر، إن سوق إعادة البيع (الريسيل) وشركات التطوير العقاري تشهد تباطؤًا ملحوظًا في حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024، مقابل عدم ارتفاع الدخول والمرتبات بنفس النسب، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف سامي، في تصريحات لمصراوي، أنه مع تراجع القدرة الشرائية انعكس الأمر على زيادة الطلب على الإيجارات.

وتابع: أسعار البيع والإيجار تتماشى حركتها بشكل وثيق مع حركة التضخم العام، حيث سجلت أسعار البيع ارتفاعًا بنسبة 18% في مدينة 6 أكتوبر و15.9% في القاهرة الجديدة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 25.5% في الأولى و17.7% في الأخيرة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الإيجارات، تتباطأ الحركة في سوق التملك نظرًا لارتفاع التكلفة مع استمرار عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم، ومن ثم يلجأ المطورون المصريون حاليًا إلى التوسع خارج القاهرة من خلال الذهاب إلى الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل وإلى العمل في بلدان أخرى، لضمان تنويع المحفظة العقارية وتخفيف المخاطر وتحقيق عوائد أكبر.

وأكد أن السوق العقاري في مصر ما زال صحيًا وجاذبًا للاستثمار، خاصة في القطاعات التجاري والسياحي والفندقي، في حين يواجه القطاع السكني تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة معدلات الفائدة، وتباطؤ نمو الدخول مقارنة بمعدلات التضخم.

وأوضح أن قطاع الضيافة يشهد نموًا كبيرًا، حيث وصل عدد الغرف في القاهرة إلى 28.4 ألف غرفة، ويظهر القطاع أداءً يتسم بالقوة والمرونة على الرغم من التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بواقع 2.8 نقطة مئوية، وشهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة حادة بنسبة بلغت 14.9% مع ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 20.1% حتى شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا النمو القوي مدعومًا أيضًا بالزخم الذي شهده قطاع السياحة المصري، الذي استقبل 8.7 مليون سائح على مدار النصف الأول من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24% في عدد السياح.

ويعمل المطورون المصريون حاليًا على إنشاء علاماتهم التجارية المحلية في قطاع الضيافة في إطار مشاريع تطوير متعددة الاستخدامات والتحرر من الاعتماد على المشغلين الدوليين لصياغة تجارب متفردة تعكس العمق الثقافي للبلاد.

وأضاف أن أسعار العقارات شهدت حالة من الاستقرار في الفترة الأخيرة، لكن من غير المتوقع حدوث تراجع فعلي في أسعار العقارات داخل السوق المصري، مشددًا على أن تسعير الوحدات يخضع لحسبة دقيقة تأخذ في الاعتبار تكلفة التنفيذ، وأسعار الفائدة، وضمان تحقيق ربحية مناسبة للمطورين.

وأشار مدير "JLL مصر" إلى أن السوق لم يعد يوفر مكاسب سريعة كما كان في السابق، مؤكدًا أن حركة البيع ما زالت قائمة لكنها أقل من مستوياتها خلال العام الماضي، وهو ما يعكس مرحلة تصحيح طبيعية بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين