وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

05:26 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد محطة كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تستهدف زيادة القدرة الكهربائية بالشبكات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة من الكهرباء، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، بمكونات محطة محولات الكهرباء بالتوسعات الشرقية بجهد 220/22/22 ك.ف، واطَّلع على مختلف مكونات المحطة، والتي تشتمل على مبنى المحولات جهد ٢٢٠ ك. ف، بعدد ٣ محولات، ومبنى الكنترول.

ووجه وزير الإسكان، القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان جاهزية المحطة لدخول الخدمة في الموعد المحدد، مع مراعاة كافة عوامل الأمن والسلامة بالموقع.

جدير بالذكر أن هذه المحطة تعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في مدينة 6 أكتوبر، لما لها من دور حيوي في تلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة في المنطقة، وخدمة أحمال منطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة.

جولة وزير الإسكان شريف الشربيني محطة كهرباء التوسعات
