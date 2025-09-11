وزير الإسكان يستقبل سفير السنغال لبحث سُبل تعزيز التعاون

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال في القاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني على حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتقديم كافة أشكال الدعم لدول القارة.

وأشار المهندس الشربيني إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات التنمية العمرانية، وأنها مُستعدة لمشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجالات مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمدن الجديدة وإقامة شبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، أن العديد من الشركات المصرية لديها الكثير من الخبرات فى إقامة المشروعات الكبرى بدول القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد السفير كيموكو دياكيت بالعلاقات المُتميزة بين مصر والسنغال، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لدعم القارة الإفريقية، كما أعرب عن رغبة السنغال في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان والبنية التحتية.