إزالة مخالفات بناء بمدينتي "السادات وحدائق أكتوبر" والساحل الشمالي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينتي السادات وحدائق أكتوبر، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة الوزارة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ بالمناطق: الشمالية الشرقية والتحدي و2000 فدان وابنى بيتك - المنطقة الثالثة بمدينة السادات، والمتمثلة في تنفيذ جمالون معدني ومبان وكرافانات وأعمدة خرسانة بمساحات متنوعة بدون ترخيص ودون سند قانوني.

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمشروع ابني بيتك داخل حدود جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمتمثلة في إقامة مبني دور واحد، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض "شاليه" بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من المباني بدون ترخيص.