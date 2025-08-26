جهاز حدائق أكتوبر يُحذر الحاجزين بمشروع فالي تور

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين المخصص لهم وحدات بمشروع فالي تورز بالمدينة.

وقال الجهاز في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع قالي تاورز "ضمن مبادرة مسكن"، يرجى العلم أن آخر موعد لاستكمال المبالغ المستحقة للوحدات هو 28/8/2025.

وأكد الجهاز أنه حال عدم الحضور وسداد المبالغ المستحقة سيتم إلغاء تخصيص الوحدة طبقا للقواعد المعمول بها.

المبالغ المستحقة تتمثل في وديعة الصيانة ومبلغ دفعة الاستلام.

