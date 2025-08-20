كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين7، لمحدودي ومتوسطي الدخل، حتى 28 أغسطس الجاري.

ويضم الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

شقق لمن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5:

يصل عدد هذه الشقق لـ 34 ألف و133 وحدة وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا

بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

حيث سجل سعر الشقة الـ90 مترا 850 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم سداد دفعات ربع سنوية تكون في السنة الأولى 12.500 ألف، وفي السنة الثانية 13.500 وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

كما يوجد 690 ألف وحدة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بسعر 470 ألف جنيه.

شقق الإسكان الأخضر:

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا.

بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

سجلت شقة الـ 90 مترا في مشروع الإسكان الأخضر، 900 ألف جنيه في كل المدن وهي كاملة التشطيب، ويتم سداد أقساط ربع سنوية، في السنة الأولى 13500 جنيه والثانية 14.500 جنيه والثالثة 15.500 جنيه.

يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

شقق للمواطنين المتقدمين لأول مرة بمقدم 25 ألف جنيه:

هذا الطرح يشمل عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين5” بذات الشروط السابقة

حيث يوجد 9380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

كما يوجد 12630 شقى بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

