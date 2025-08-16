الإسكان تغير طريقة تخصيص شقق ديارنا وجنة وسكن مصر إلى القرعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان، عن إجراء القرعة العلنية للمشروعات السكنية المطروحة في الصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة الدولي، وذلك للمتقدمين وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز، خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥، حرصًا على سرعة إتمام إجراءات الحجز للعملاء المتقدمين، وحتى الانتهاء من الأعمال التقنية والفنية الجارية على موقع الحجز الإلكتروني.

مواعيد وأماكن القرعات:

تبدأ جميع القرعات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفق الجدول التالي:

السبت ٢٣-٨-٢٠٢٥:

مشروع ديارنا المرحلة الأولى بمدن (حدائق أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور - بدر - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - مدينة ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - غرب قنا الجديدة - طيبة الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة)

الأحد ٢٤-٨-٢٠٢٥:

- مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة.

- الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

- مشروع الإسكان المتنوع بشاير (3 – 5) بمدينة الإسكندرية.

الثلاثاء٢٦-٨-٢٠٢٥:

- مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.

إجراءات الحضور:

- الحضور "باستمارة الحجز أو إيصال السداد" بمقر إجراء القرعة من الساعة ٩:٠٠ صباحًا حتى الساعة١١:٠٠صباحًا طبقًا للأيام المحددة أعلاه، ووفق المدينة المدونة في استمارة الحجز.

⁠- غلق الأبواب في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا لبدء إجراءات القرعة العلنية.

- الحضور يقتصر على المتقدمين فقط أو من ينوب عنهم بموجب توكيل خاص.

- في حالة عدم الحضور، تقوم اللجنة بإدراج بطاقة بيانات العميل في الصناديق المخصصة لإجراء القرعة.

ملاحظات مهمة:

- سيُسمح للراغبين في الحضور بالدخول في الموعد المحدد لكل مجموعة وفق الجدول الزمني المعلن، ونؤكد أن عدم الحضور لا يؤثر على أحقية المتقدم في الاستفادة من نتائج القرعة أو الحصول على وحدته في حال فوزه.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

- ⁠نؤكد أن بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.