جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل أعمال الزراعة والتجميل بمشروع "صبا"

03:00 ص الخميس 14 أغسطس 2025
    أعمال الزراعة والتجميل بمشروع ''صبا''
    أعمال الزراعة والتجميل بمشروع ''صبا''
    أعمال الزراعة والتجميل بمشروع ''صبا''
    أعمال الزراعة والتجميل بمشروع ''صبا''
كتب- محمد عبدالناصر:

واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل بمشروع صبا السكني بمنطقة التوسعات الشمالية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمدن الجديدة، وتنفيذ خطة التجميل والتشجير ورفع كفاءة المزروعات

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الأعمال الجارية شملت زراعة مسطحات خضراء جديدة وزيادة المساحات المزروعة داخل الكمبوند، بالإضافة إلى غرس أنواع متنوعة من الأشجار والنخيل، لتحسين المشهد البصري وخلق بيئة صحية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة الزراعة والتجميل تتابع أعمال الري المنتظم باستخدام الشبكات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية للمزروعات للحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمكان.

وأكد المهندس محمد مصطفى، استمرار جهود الجهاز في استكمال منظومة الزراعة والتجميل بمختلف أحياء المدينة، مشددًا على أن هناك متابعة ميدانية يومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة في أعمال الزراعة والتجميل.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال التسوية وتنفيذ شبكة الري والزراعة بمشروع صبا بالكامل، مع الالتزام الكامل بتطبيق أصول الزراعة وفقًا للكود المصري المعتمد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ وتحقيق الاستدامة في أعمال الزراعة والتجميل.

