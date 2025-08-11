بالشروط والتفاصيل.. وظائف خالية بصندوق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، الأحد عن توافر وظائف خالية في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، حيث يستمر التقديم في هذه الوظيفة حتى 9 سبتمبر.

الوظيفة الخالية هي وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وتهدف تلك الوظيفة إلى تحديث إستراتيجية الموارد البشرية لمواكبة التطورات المختلفة ومتابعة التطوير المؤسسي وإدارة وتنمية المواهب والاستحقاقات والمزايا وعمليات الموارد البشرية، ومتابعة المستجدات في مجال التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية وإعداد التقارير وتقديم المقترحات بشأنها.

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية، إمكانية التقديم على وظيفة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارا من اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، ولمدة شهر ينتهي فيه التقديم يوم 9 سبتمبر 2025، ومن مهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ما يلي:

شروط وظيفة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على القيادة والتوجيه.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول أ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب اللازم لشغل الوظيفة اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا لأحكام القانون (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجهاز رقم (22) لسنة 2019.

الحصول على مؤهل عالي يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

وجاءت باقي التفاصيل في الرابط التالي: اضغط هنا