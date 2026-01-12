منصة مصر العقارية.. التحول الرقمي لحجز الشقق "مُعطل"

الإسكان: طفرة غير مسبوقة في إحياء القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقاصد

في وقت كانت تعول فيه وزارة الإسكان على التحول الرقمي لتسهيل إجراءات حجز الوحدات السكنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، واجه ملف الحجز الإلكتروني للشقق أزمة متصاعدة كشفت عن فجوة واضحة بين الطموحات المعلنة والتنفيذ الفعلي.

على مدار أكثر من طرح، شهدت منظومة الحجز عبر بنك التعمير والإسكان عدة أعطال، فلجأت الحكومة لتقديم البديل "منصة مصر العقارية" إلا أن الإخفاقات تكررت للمنصة البديلة، وتكررت الشكاوى من تعذر الدخول، وسقوط الأنظمة، وعدم إتمام عمليات الحجز.

بداية الحجز الإلكتروني للشق كانت منذ 7 سنوات وأكثر، حيث تحول الحجز بالقرعة للأراضي والشقق إلى حجز إلكتروني بأسبقية الحجز، وكان موقع بنك التعمير والإسكان هو من شهد تجارب الحجز الإلكتروني للشقق.

وشهد الموقع عدة أعطال في طروحات سابقة، لتنتقل وزارة الإسكان إلى طريق آخر لطرح الشقق بشكل إلكتروني وهو مشروع منصة مصر العقارية واعتبارها المنصة الحكومية الخاصة بالقطاع العقاري.

منصة مصر العقارية تم الترويج لها باعتبارها مشروعا حكوميا عالميا، كما أنها ستكون منصة لتسويق وبيع العقاري خاريجا ومساعدة الدولة في تصدير العقار، بجانب مساعدة وزارة الإسكان في تحقيق الحجز الإلكتروني للشقق بدون المشاكل التي كانت تحدث في التجارب السابقة في موقع بنك التعمير والإسكان.

إخفاقات وتعطل مصر العقارية

الإخفاق الأول لمنصة مصر العقارية كان من خلال إعلان موعد الطرح الثاني لـ400 ألف وحدة، في أكتوبر الماضي، حيث تم تحديد 10 أكتوبر بداية التقديم، لكن بدون سابق انذار تم إعلان تأجيل الطرح لأجل غير مسمى مساء يوم 9 أكتوبر.

ثم عادت المنصة لتحديد بداية التقديم 16 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني يوم 11 يناير، ومع بداية أول أيام حجز الشقق تعطل الموقع تمام وتم اخطار الحاجزين أن الموقع تحت الصيانة وستم العودة قريبا.

لتعود المنصة مساء يوم الأحد 11 يناير وتُعلن مواعيد جديد للحجز، لتعيد مشاهد كاملة للطروحات السابقة في عملية تأجيل وإلغاء الحجوزات الخاصة بالشقق.

بداية الحجز ستكون بمشروع ديارنا، يومي الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026، ثم مشروع ظلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026، ومشروع الإسماعيلية، الخميس 22 يناير 2026، ثم مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر، يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

وهنا سيكون الاختبار الثالث لمنصة مصر العقارية، ومدى قدرتها على استقبال الحاجزين واتاحة الحجز للمتقدمين.

