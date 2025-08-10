كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة قوافل للتطوير العقاري، إن السوق العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على النمو والاستقرار، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن للاستثمار ويحافظ على قيمته عبر الزمن.

وأوضح الجوهري أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة والتوسعات في المدن القائمة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، توفر فرصًا استثمارية استثنائية للمستثمرين، نظرًا للبنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية التي تدعمها الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأكد أن الشركة أطلقت مشروع Tri-Hub رسميًا من قلب القاهرة الجديدة على مساحة 6 ألاف متر مربع، وهو مجمع حضري متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، على مساحة استراتيجية تقع على مقربة من محور التسعين الجنوبي، وبجوار عدد من كبرى الجامعات ومناطق الكثافة السكانية العالية، ما يمنحه موقعًا حيويًا يلبي احتياجات المجتمع المحيط، ويعزز فرص الاستثمار المستدام.

وتابع: مشروع Tri-Hub يأتي هذا المشروع بمبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتجاوز كونه مبنًى متعدد الاستخدامات، ليكون منظومة عمرانية ذكية.

وأضاف الجوهري أن الاستثمار في العقار يعد أداة فعالة للتحوط ضد التضخم، نظرًا لارتفاع قيمته بمرور الوقت، مؤكدًا أن الطلب الحقيقي على السكن بمختلف فئاته في مصر ما زال مرتفعًا، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة.

