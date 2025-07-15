كتب - محمد عبد الناصر:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات (إدارة التعاقدات) بمحافظة القاهرة، عن طرح ١١ قطعة أرض فضاء متميزة (سكنية) كاملة المرافق للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين ۱۰۱.۲٥ م² و۲۰۲.٥ م²، وذلك بالمجاورات (الأولى - الثانية - التاسعة - العاشرة) ضمن مشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد يبلغ ٣٠,٠٠٠ جنيه لكل قطعة، وثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيهاً، بخلاف ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة، و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف"، و٥ جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين.

كما أعلن الجهاز عن طرح قطعة أرض فضاء متميزة (سكنية) كاملة المرافق، رقم ١٠٥٣ بالمجاورة العاشرة، بمساحة ۲۰۲.٥ م²، ضمن مشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد لتلك القطعة يبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه، وثمن كراسة الشروط ٤٩٩ جنيهاً، بخلاف ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة، و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف"، و٥ جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين.

وأشار الجهاز إلى أن جلسة المزاد العلني ستُعقد الساعة ١٢ ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٦، بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة. وتُطلب كراسة الشروط، وبها كافة التفاصيل، من الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة (ت: ۰۱۰۰۲۹٥٨٣۰۰)، أو من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين – محافظة القاهرة – عابدين – القاهرة (ت: ۲۳۹۱۰٤١٩).

والبريد الإلكتروني للجهاز هو: Eajp_2013@yahoo.com.

ويُعد كلٌّ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ۲۰۱۹، وكراسة الشروط، مكملين لهذا الإعلان.

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