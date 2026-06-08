عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة المرافق بالوزارة لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ومدينة العبور، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المرافق، وعدد من مسؤولي الجهات التابعة للوزارة.

المنشاوي: قطاع المرافق ركيزة أساسية للتنمية

أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تضع تطوير قطاع المرافق ضمن أولوياتها الرئيسية، نظرًا لدوره الحيوي في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

وشهد الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، ومن بينها محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تمت متابعة مشروع خطوط توزيع المياه الخارجة من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال تقترب من 51 كيلومترًا، إلى جانب محطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة صرف صحي شبلنجة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

الإسكان: 166 مشروعًا ضمن "حياة كريمة" بشبين القناطر

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها 166 مشروعًا متنوعًا.

وتشمل تلك المشروعات تنفيذ شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، وإنشاء 24 محطة رفع للصرف الصحي، و24 خط طرد، بالإضافة إلى 3 محطات معالجة، والوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي.

تطوير خدمات مياه الشرب بالقرى المستهدفة

كما تتضمن مشروعات المبادرة تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، تشمل شبكات ومحطات جديدة لتحسين الخدمة بالمناطق المستهدفة، بإجمالي 7 محطات مياه.

ويتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

متابعة الملاحظات بمشروعات العبور والقليوبية

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف تلافي الملاحظات الخاصة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور ومحافظة القليوبية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من المعالجات المطلوبة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.