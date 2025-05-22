أرقام.. اعتماد القوائم المالية للشركة القابضة للمياه والصرف 2023-2024

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2023/2024، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.

وأكد وزير الإسكان، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الدولة توليه اهتمامًا كبيرًا، لا سيما من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التي تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري.

وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات تعكس التزامًا واضحًا بخطط الدولة وأهدافها التنموية، رغم التحديات الاقتصادية.

أبرز مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2023/2024:

- الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب: بلغت 25.75 مليون م³/يوم، من خلال 2779 محطة و712 رافعًا.

- الصرف الصحي المعالج: 13.1 مليون م³/يوم، عبر 481 محطة معالجة و3477 محطة رفع.

- استثمارات "حياة كريمة" – المرحلة الأولى: 28.4 مليار جنيه، شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب، وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية، وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية للمياه و1.47 مليون وصلة صرف صحي.

- الخطة الاستثمارية والتعاون الدولي

بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام 8.5 مليار جنيه، تضمنت أعمال الإحلال والتجديد وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.

- تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، في إطار شراكات تنموية مع جهات ومؤسسات مانحة دولية.

ضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل:

- تمتلك الشركة 714 معملًا لمياه الشرب و357 معملًا للصرف الصحي.

- تم قياس نسبة 96% من المياه المنتجة، مع توفير نحو 66.25 مليون جنيه نتيجة إجراءات ترشيد الطاقة.

- انخفاض نسبة المياه غير المحسوب عليها في المناطق المعزولة (DMZ) من 35.5% إلى 21.5%.

- التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة بقيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه.

خدمات المشتركين وتنمية الموارد البشرية

- 228 مركز خدمة عملاء و42 سيارة متنقلة و29 منفذًا بالأندية والقرى، بعدد اشتراكات تجاوز 18.3 مليون.

- مليون نقطة شحن إلكتروني بالتعاون مع شركات المدفوعات.

- 8 مدارس فنية متخصصة في مجالات المياه والصرف، بإجمالي 4194 خريجًا.

- تنفيذ 6500 برنامج تدريبي لـ 75,656 متدربًا، إلى جانب تدريب صيفي لنحو 7200 طالب من الجامعات المصرية.

التوعية المجتمعية والإعلام

- تنفيذ أكثر من 37,671 نشاط توعوي مباشر وغير مباشر، استهدفت ما يزيد على 10.3 مليون مواطن.

- إصدار 444 بيانًا صحفيًا، ونشر أكثر من 7104 أخبار إعلامية، إلى جانب حملات توعوية عبر وسائل التواصل والإعلام المسموع والمرئي.

وفي ختام الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان، وأكد الوزير استمرار الدعم الحكومي لتطوير هذا القطاع الحيوي، ودعا إلى مواصلة العمل لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة الموارد والارتقاء بالأداء المؤسسي.

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