وزير الإسكان يتابع موقف الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الإلكترونية الموحدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية والتي وصلت إلى 30 خدمة تشمل خدمات عقارية، وتراخيص بناء، وتوصيل مرافق، وخدمات مالية وعامة، وكذا سبل العمل على تطوير البوابة لتوفير كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين الكترونيا، خلال الفترة المقبلة للتيسير عليهم.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة خدمات جديدة على البوابة الإلكترونية لخدمة المواطنين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإغلاقها بالمراكز التكنولوجية، شملت طلبات التصالح في مخالفات البناء، وطلب التقنين وتوفيق الأوضاع، وطلب الموافقة على زيادة مسطح 75% لدور السطح، وطلب ترخيص بناء دور السطح بنسبة 75%، بجانب إتاحة خدمات تراخيص البناء أونلاين، وإتاحة إنشاء حساب للمكاتب الهندسية للتقديم على التراخيص، وإتاحة إنشاء حساب للجهات الرسمية بصفة مالك الأرض، وإتاحة رفع كافة المستندات والرسومات الهندسية على البوابة، وإتاحة سداد الرسوم واستلام الرخصة الإلكترونية المعتمدة.