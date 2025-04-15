أماكن حجز شقق بنك التعمير والإسكان وطريقة التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن أماكن طرح 35 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، حيث بدأت الوزارة في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات، اليوم الثلاثاء.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، هنا

وجاءت الأماكن على النحو التالي:

إسكان جنة:

طرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.

طرح 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة.

طرح 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن الإسكان الحر.

مشروع الإسكان المتنوع:

طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية.

- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة.

- مدينة السلام طرح 3212 وحدة.

- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة.

أماكن مشروع ديارنا

- مدينة حدائق أكتوبر طرح 268 وحدة.

- مدينة القاهرة الجديدة طرح 312 وحدة

- مدينة العبور الجديدة طرح 416 وحدة.

- مدينة بدر طرح 520 وحدة

- مدينة حدائق العاصمة طرح 312 وحدة.

- مدينة العاشر من رمضان طرح 520 وحدة.

- مدينة السادات طرح 1196 وحدة.

- مدينة برج العرب الجديدة 702 وحدة.

- مدينة المنيا الجديدة 1106 وحدة.

- مدينة أسيوط الجديدة طرح 728 وحدة.

- مدينة ناصر الجديدة طرح 754.

- مدينة سوهاج الجديدة طرح 2548 وحدة.

- مدينة غرب قنا طرح 260 وحدة

- مدينة طيبة الجديدة طرح 494 وحدة.

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