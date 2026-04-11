قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابعت الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعي ديارنا وظلال بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المدن الجديدة.

متابعة مستمرة لمشروعات الإسكان

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات بالمدن الجديدة، والتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والشركات المنفذة والمعنيين، لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولًا بأول، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الأداء داخل مواقع العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات.

مشروع ظلال بمدينة العبور

في هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بموقع مشروع الإسكان الفاخر "ظلال" بمدينة العبور، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بمرافقة مسؤولي الجهاز. وقد تم خلال الجولة استعراض نسب التنفيذ، ومراجعة جودة الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشملت الجولة تفقد مختلف مراحل التنفيذ بالمشروع، بدءًا من أعمال تجهيز الموقع، مرورًا بتنفيذ القواعد الخرسانية والأساسات المسلحة، وصولًا إلى متابعة أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات، إلى جانب الاطلاع على تقارير الجودة ونتائج الاختبارات الفنية، بما يضمن مطابقة الأعمال للاشتراطات الهندسية والفنية المعتمدة.

كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وضمان سير التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة دون تأخير.

وأوضح المهندس تامر جبر، رئيس جهاز مدينة العبور، أن مشروع ظلال يُقام على مساحة تقارب 10 أفدنة، ويضم 11 عمارة سكنية بتصميمات معمارية حديثة، بواقع دور أرضي و5 أدوار متكررة بالإضافة إلى دور "بنتهاوس"، بإجمالي 286 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 114 و227 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الباحثين عن سكن متميز.

تقدم ملحوظ في مشروع ظلال بالشيخ زايد

في مدينة الشيخ زايد، شهدت معدلات التنفيذ بمشروع "ظلال" للإسكان الفاخر تقدمًا ملحوظًا، حيث انتقلت الأعمال من مرحلة الأساسات إلى مراحل إنشائية متقدمة، في ضوء الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، مع الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال صب القواعد الخرسانية، بالتوازي مع بدء تنفيذ الهياكل الخرسانية لعدد من العمارات.

مشروع ديارنا بأسيوط الجديدة

كما تضمن التقرير نتائج جولة قام بها المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة تنفيذ 5 عمارات سكنية كمرحلة أولى بإجمالي 130 وحدة ضمن مشروع "ديارنا" بمنطقة 1304 أفدنة بتوسعات شمال غرب المدينة، حيث يضم المشروع نموذجين (A – B) بمساحات متنوعة. وتم خلال الجولة متابعة أعمال الهيكل الخرساني والتشطيبات، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وفي مدينة دمياط الجديدة، أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع "ديارنا"، شملت موقع تنفيذ 33 عمارة سكنية جنوب الحي الأول، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد.

الالتزام بمعايير السلامة والجودة

كما أجرت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروع "ديارنا"، حيث تم البدء في تنفيذ 5 عمارات بإجمالي 130 وحدة كمرحلة أولى.

ويُقام المشروع بنظام دور أرضي و5 أدوار متكررة بالإضافة إلى دور "بنتهاوس"، وتضم كل عمارة نحو 26 وحدة سكنية مزودة بمصعد كهربائي، بمساحات تتراوح بين 105 و135 مترًا مربعًا للوحدات العادية، وتصل إلى 155 مترًا مربعًا لوحدات البنتهاوس، مع تسليم جميع الوحدات بتشطيب كامل عالي الجودة.

وفي مدينة السادات، تفقد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة، سير العمل بمشروع "ديارنا"، بما يشمل أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بجودة المواد المستخدمة والتنفيذ وفق أعلى المعايير، بما يحقق مستوى عمراني متميز يواكب تطلعات المواطنين الحاجزين.

