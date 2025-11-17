شقق بنك التعمير والإسكان.. طرح وحدات كاملة التشطيب

أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن طرح مرحلة جديدة من شقق مدينة العبور.

ويتم طرح 160 شقة بمشروع صندوق تمويل المساكن امتداد الحي الثاني في مدينة العبور، كما يتم سداد مبلغ جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان حتى 20 نوفمبر الجاري.

على أن يبدأ الحجز الإلكتروني يوم 27 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويكون الحجز بالأسبقية، عبر موقع بنك التعمير والإسكان.. https://www.hdb-reservation.com/.

مقدم الحجز 150 ألف جنيه، ووصل سعر المتر لـ 19 ألف جنيه، وجاءت الأسعار والأقساط على النحو التالي:

سعر الشقة الـ 86 مترا، مليون و683 ألف جنيه، يتم سداد 150 ألف مقدم جدية حجز، و211 ألف جنيه استكمال الـ20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص مباشرة، كما يتم سداد 84 ألفا دفعة استلام، بجانب استكمال 50% من ثمن الوحدة وهو 504 آلاف جنيه.

ويتبقى 50% من ثمن الوحدة يتم سدادها على 3 أو 5 أو 7 سنوات، ويكون القسط الربع سنوي لمدة 3 سنوات 149 ألف جينه، أو 5 سنوات 107 آلاف جنيه أو 7 سنوات يكون 89 ألف جنيه.

سعر الشقة الـ 132 مترا، 2 مليون و583 ألف جنيه، يتم سداد 150 ألفا مقدم جدية حجز، و405 آلاف استكمال الـ20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص مباشرة، كما يتم سداد 129 ألفا دفعة استلام، بجانب استكمال 50% من ثمن الوحدة وهو 774 ألف جنيه.

ويتبقى 50% من ثمن الوحدة يتم سدادها على 3 أو 5 أو 7 سنوات، ويكون القسط الربع سنوى لمدة 3 سنوات 229 ألف جينه، أو 5 سنوات 165 ألف جنيه أو 7 سنوات يكون 137 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: