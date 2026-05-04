"بعد دفاعه عن خطيبته".. تشييع جثمان شاب قُتل طعنًا في بنها (صور)

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 53 ألفًا و758 طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، في إطار خطة الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقدم أعمال الحصاد وفق الجدول الزمني

وأوضح المحافظ أن موسم الحصاد يسير بصورة منتظمة على مستوى المحافظة، حيث جرى حصاد نحو 45 ألف فدان من إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد وفق البرنامج الزمني المحدد حتى منتصف أغسطس المقبل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المحصول الاستراتيجي.

تجهيز مواقع الاستلام والحفاظ على جودة المحصول

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها قبل انطلاق الموسم، عبر تجهيز مواقع الاستلام والتخزين ورفع درجة الاستعداد بكافة الجهات التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، للحفاظ على جودة الأقماح وتقليل الفاقد.

متابعة ميدانية وتيسيرات للمزارعين

وأكد المحافظ وجود متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الحصاد والتوريد بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، وتذليل أية معوقات قد تواجههم، فضلًا عن تسهيل إجراءات الاستلام وسرعة صرف المستحقات المالية لتشجيع زيادة نسب التوريد.

دعم الدولة وزيادة وعي المزارعين

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح وتحرص على دعم المزارعين بحوافز مناسبة، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم يعكس وعي المزارعين بأهمية دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

دعوة للالتزام بالتوريد الرسمي

ودعا اللواء محمد علوان المزارعين إلى الالتزام بتوريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة، والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم وتحقيق المستهدفات.

غرفة أزمات لمتابعة منظومة التوريد

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أن غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة منظومة التوريد والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أفضل النتائج.